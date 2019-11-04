نقيب تجار الخلوي: تحركنا من أجل إيجاد حل لموضوع بطاقات تعبة خطوط الخلوي

أكّد نقيب تجار ​الخلوي​ ​علي فتوني​، في تصريح تلفزيوني، أن "نتيجة ​الأزمة​ وارتفاع سعر ​الدولار​ أصبح المحل والموزع لبطاقات تعبئة خطوط الخلوي بحاجة لتأمين الدولار، لذلك ارتفعت أسعار البطاقات"، مشيرًا الى أن "تحركنا هو من أجل إيجاد حل للموضوع".

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