الشاب: الحريري يوحي بالثقة اكثر من اي شخصية اخرى في رئاسة الحكومة

اشار النائب السابق باسم الشاب الى انه من الصعب تكرير تجربة رئيس الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي في الحكومة اليوم، لانه من الصعوبة انتخاب رئيس حكومة من خارج الاكثرية السنية، واذا كان راي رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري ان يراس غيره الحكومة هذا موضوع آخر.
واعتبر الشاب في حديث تلفزيوني، ان هناك فرق كبير بين ما حدث عام 2005 وما يحدث اليوم عام 2019، ولفت الى اننا اليوم نشهد ازمة اقتصادية صعبة، وهناك باب كبير للوفاق هو الوضع الاقتصادي، ولب الازمة اليوم هو الرغيف والليرة، والحريري يوحي بالثقة اكثر من اي شخصية اخرى في رئاسة الحكومة.
ولفت الى ان اي رئيس حكومة يجب ان يحظى ثقة الداخل والخارج خاصة وان اي حل للازمة المالية لا يمكن ان تحل بمعايير داخلية فقط دون مساعدة الخارج.
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