خطر الإرهاب ينخفض في بريطانيا









اسماء السيد - نصر المجالي: أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، أن بلادها خفضت مستوى تهديد الإرهاب الداخل إلى "الأساسي" بدلا من "الخطير"، ولكنها حذرت في ذات الوقت من وجود مستوى عال من التهديد، وقد يحدث الهجوم دون سابق إنذار.

وأضافت وزيرة الداخلية البريطانية في بيان، اليوم الاثنين، أنه "رغم تغير مستوى التهديد فإن الإرهاب لا يزال أحد المخاطر المباشرة والفورية لأمننا الوطني".

وأوضحت أنه تم تخفيض مستوى التهديد الإرهابي في بريطانيا من "شديد" إلى "كبير" لأول مرة منذ خمس سنوات. لكنها نوهت إلى أن مستوى التهديد "الأساسي" يعنى أن مستوى التهديد لا يزال عاليا، وهناك احتمال كبير لوقوع هجوم دون إنذار "رغم أنه غير مرجح".

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وكانت المرة الأخيرة التي اعتبر فيها مستوى التهديد الإرهابي في بريطانيا "جوهرياً" وفي م منتصف الخيارات الخمسة لمستويات الإرهاب في أغسطس 2014.

وقال بيان الوزيرة باتيل إن مركز تحليل الإرهاب المشترك - وهو جزء من جهاز الاستخبارات الداخلي MI5 - قام بإجراء التغيير بشكل مستقل عن وزرائه بعد مراجعته كل سنتين.

وقالت إن العملية استندت إلى "أحدث تحليل وتحليل للعوامل الداخلية والخارجية التي تحرك التهديد". وأضافت السيدة باتيل: "على الرغم من التغيير في مستوى التهديد ، لا يزال الإرهاب أحد أكثر المخاطر المباشرة والأكثر إلحاحًا على أمننا القومي".

