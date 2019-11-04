واشنطن تفرض عقوبات على 10 شخصيات وكيانات مرتبطين بإيران

اسماء السيد - واشنطن: قالت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على تسعة أشخاص وكيان واحد مرتبطين بإيران وذلك في الذكرى الأربعين لاحتلال السفارة الأميركية في طهران، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.
ومن بين الأسماء يظهر اسم مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى للثورة، علي خامنئي.
وجاء إعلان الوزارة على موقعها الإلكتروني.
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