شكرا لقرائتكم خبر عن الحبتور يستقبل المحامى الدولى حمودة ويهديه نسخة من كتابه "دروس فى الحياة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر رجل الأعمال الإماراتى الكبير خلف الحبتور عبر صفحته على الفيسبوك أنه استقبل المحامى الدولى الدكتور محمد حمودة فى مكتبة بمجموعة "الحبتور" معرباً عن سعادته بهذا اللقاء خاصة أن الدكتور محمد حمودة يتمتع بسمعة طيبة فى مجال المحاماة بالعالم العربى.

فى نهاية اللقاء قام خلف الحبتور بإهداء الدكتور محمد حمودة نسخة من احدث مؤلفاته وهو كتاب "دروس فى الحياة".

وتأتى هذه الزيارة فى أعقاب قيام الدكتور حمودة بتقديم بلاغ الى المستشار حمادة الصاوى النائب العام ضد المخرج خالد يوسف وآخرين بتهمة قيامهم بالنصب والاحتيال على رجل الاعمال الاماراتى الكبير خلف الحبتور والاستيلاء على ملايين الدولارات تحت زعم القيام بتنفيذ مشروع وهمى كان خالد يوسف بمعاونة أشخاص آخرين قد اقنعوا به الحبتور وهو مشروع يتعلق بإحياء صناعة السينما المصرية .

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يذكر أن خلف الحبتور هو أحد أهم رجال الأعمال فى دولة الإمارات وقد ذاع صيته على صعيد المال والأعمال بعد أن شق طريقه بعصامية متجاوزاً كل المعوقات المتمثلة في تكرار الفشل وكان قد شغل وظائف متواضعة في بداية حياته، لكن وبإصراره المستمر، وجهده الدؤوب تمكن من تحقيق نجاحه الأول المتمثل بتأسيس (شركة الحبتور للمشاريع الهندسية) وفي وقت لاحق أصبح لديه شركات عديدة تعمل جميعها تحت مظلة مجموعة الحبتور.

تعمل المجموعة بشكل رئيس في قطاع الإنشاءات لكنّها تُعنى أيضاً بإدارة الفنادق الفخمة والاستثمارات العقاريّة والمؤسسات التربوية والتأمين ووكالات توزيع السيارات وتأجير السيارات وقطاع النشر. وتستمرّ المجموعة اليوم بالنمو وتوفر الوظائف لآلاف الأشخاص.



