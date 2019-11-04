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على عبد العال يلتقى بنواب الوادى الجديد لاستعرض مشاكل المحافظة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب عقب الجلسة العامة، اليوم، بالنواب إبتسام أبو رحاب ، تامر عبد القادر ، برديس سيف الدين ، جمال آدم ، داوود سليمان نواب محافظة الوادى الجديد.

جاء اللقاء بناء على طلبهم، حيث تم خلال اللقاء استعراض مشكلات المحافظة وتأثير بعض المعوقات علي شئون الزراعة بالمحافظة، وقد تم بحث الإجراءات اللازمة تجاه حل هذه المشكلات .

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WhatsApp Image 2019-11-04 at 8.16.24 PMعبد العال يلتقى نواب محافظة الوادى الجديد
WhatsApp Image 2019-11-04 at 8.16.23 PMجانب من لقاء على عبد العال بنواب الوادى الجديد

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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