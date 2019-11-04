شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال يلتقى بنواب الوادى الجديد لاستعرض مشاكل المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب عقب الجلسة العامة، اليوم، بالنواب إبتسام أبو رحاب ، تامر عبد القادر ، برديس سيف الدين ، جمال آدم ، داوود سليمان نواب محافظة الوادى الجديد.

جاء اللقاء بناء على طلبهم، حيث تم خلال اللقاء استعراض مشكلات المحافظة وتأثير بعض المعوقات علي شئون الزراعة بالمحافظة، وقد تم بحث الإجراءات اللازمة تجاه حل هذه المشكلات .

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عبد العال يلتقى نواب محافظة الوادى الجديد عبد العال يلتقى نواب محافظة الوادى الجديد