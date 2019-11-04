شكرا لقرائتكم خبر عن موجز السياسة.. البرلمان يحيل قانون هيئة المتحف القومى للحضارة لمجلس الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار اليوم الإثنين، المتعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب والنقابات، وجاءت أهمها كالتالى: رئيس البرلمان لممثل المالية: "محدش يقول متمسك هنا.. تقولها فى مكتب الوزير" البرلمان يوافق على اتفاق إنشاء الجامعة الفرنسية فيديو.. شرطة أردوغان تنكل وتسحل مجموعة من المحجبات داخل مسجد بتركيا Advertisements البرلمان يوافق على اتفاقية قرض بـ200 مليون دولار لدعم ريادة الأعمال وخلق فرص عمل رئيس البرلمان يعلق على صياغة مشروعات قوانين الحكومة .. اعرف التفاصيل البرلمان يحيل قانون هيئة المتحف القومى للحضارة لمجلس الدولة بعد الموافقة عليه المالية: قانون الجمارك الجديد أول تشريع مصرى يشير لاتفاقية حماية الملكية الفكرية البرلمان يوافق على إعفاء العاملين بهيئة المتحف المصرى الكبير من الأقصى للأجور مجلس النواب يوافق على مشروع قانون هيئة المتحف المصرى الكبير فى مجموعه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موجز السياسة.. البرلمان يحيل قانون هيئة المتحف القومى للحضارة لمجلس الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.