شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو وطنى يطالب بشن حملات تفتيشية على الأسواق لضبط منظومة الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب عمرو وطنى، تشديد الرقابة على الأسواق، لضبط منظومة الأسعار، والتصدى لاحتكار المنتجات، والسلع الغذائية، مؤكدا أن الفترة السابقة شهدت تراجعا كبيرا فى أسعار العديد من السلع الأساسية.

وأوضح وطنى، فى بيان له، أن الجهود التى تبذلها الدولة من خلال توفير المنتجات من خلال زيادة أعداد المجمعات الاستهلاكية، التى كان لها دور كبير فى ضبط الأسعار، مؤكدا أن النواب عليهم واجب وطنى فى القيام بمسئوليتهم تجاه الدولة والرقابة على الأسعار ومكافحة جشع التجار، فى الوقت نفسه لا يوجد ما يمنع من مساعدة الحكومة فى التفتيش على الأسواق وأسعار السلع والخدمات.

وأضاف وطنى، أن الفترة المقبلة ستشهد حملات مكثفة من قبل النواب على الأسواق، لافتا إلى أن مجلس النواب لن يألوا جهدا طالما يصب فى مصلحة الدولة المصرية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لعدد من المجمعات الاستهلاكية بدائرة الشرابية.

جولة على الأسواق للنائب عمر وطنى والحاج أحمد مولد واللواء علاء كمال المدير التنفيذى لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية

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النائب عمر وطنى فى جولة على الأسواق فى دائرة الشرابية النائب عمر وطنى فى جولة على الأسواق فى دائرة الشرابية



النائب عمر وطنى فى حوار مع الحاج أحمد مولد رئيس مجلس إدارة مسجد الجهاد بأرض الشركة بدائرة الشرابية النائب عمر وطنى فى حوار مع الحاج أحمد مولد رئيس مجلس إدارة مسجد الجهاد بأرض الشركة بدائرة الشرابية