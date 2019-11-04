شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سامح عاشور يعتمد اتحاد "حماة القانون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى سامح عاشور نقيب المحامين، اليوم الاثنين، عددا من شباب المحامين، مؤسسى اتحاد “حماة القانون”، فى إطار سياسته بالتواصل المستمر مع شباب المهنة، برئاسة صبرى محمد، ومحمود سامى المحاميان، وحضور أبو بكر ضوة، أمين عام مساعد النقابة.

واعتمد "عاشور"، خلال اللقاء، كيان “اتحاد حماة القانون”، الذى يهدف لمساعدة الشباب، ونشر التوعية والثقافة القانونية، وتوصيل صوت الشباب، ونشر الوعى والتثقيف القانونى، وتقديم الخبرة العملية، عن طريق إقامة الندوات التى يحاضر فيها كبار المحامين، وأساتذة القانون بالجامعات، تحت إشراف الأمين العام المساعد، ومصطفى البنان، عضو مجلس النقابة العامة.

ووجه النقيب العام الشباب، للتركيز والاهتمام بنشر قيم وأخلاق وسلوكيات المحاماة وسط شباب المحامين، واستقدام خبرات من شيوخ المهنة لتحقيق الاستفادة العملية خلال الندوات.

من جانبهم، ثمن شباب الاتحاد دور نقيب المحامين، فى العمل العام، وقضايا الوطن العربى، وتواصله الدائم مع شباب المهنة.





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