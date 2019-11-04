شكرا لقرائتكم خبر عن "ماعت": هناك من يدعم الإرهاب ويقدم غطاء سياسى له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أيمن عقيل رئيس منظمة ماعت لحقوق الإنسان، إنه للأسف نجد من يدعم الإرهاب ويقدم له غطاءا سياسيا، لافتا إلى أنه آن الأوان للمجتمع المدنى والشباب أن يواجهوا الإرهاب بكل قوة.

أضاف عقيل خلال كلمة "ماعت" فى الأسبوع العربى للتنمية المستدامة، أن الشباب يمثلون ديموغرافية العالم، لافتا نحن نتنمى أن يظل الشباب انقياء غير محملين بارث الماضى وغير منفتحين على صراع الحاضر.

جدير بالذكر أن مؤسسة ماعت نظمت الأسبوع العربى للتنمية المستدامة بمشاركة أكثر ممثلين من دول أوروبية وعربية وأفريقية.