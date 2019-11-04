محافظة القاهرة: تكريم مديري تخطيط بالأحياء لإنجاز الخطة الاستثمارية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

قدم اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اليوم، شهادات تقدير لبعض مديري إدارات التخطيط بالأحياء ممن ساهموا فى إنجاز الخطة الاستثمارية بنطاق الأحياء التى يعملون بها خلال العام المالى 2018 /2019.

وصرح النائب بان هذا التكريم يأتى تقديرا لجهودهم فى المتابعة الجادة من الاحياء وإنهاء المعوقات القانونية والمالية مما أدى إلى إنجاز الخطة الاستثمارية المشار إليها وتحقيق أكبر أستفادة من المبالغ المخصصة ببنود الخطة، كما يأتى فى إطار تثمين الجهود المبذولة من العاملين وتشجيعهم على إتقان العمل.

من جهة أخرى، شنت محافظة القاهرة بالتنسيق مع وزارتى الدفاع و الداخلية حملة مكبرة لازالة التعديات على سوق المنهل بالمنطقة التاسعة بمدينة نصر فى إطار خطة إزالة الأسواق غير القانونية بدائرة مدينة نصر، ومعاينة قطع الأراضى بالمنطقة التاسعة المستخدمة فى التخزين وتسببت فى عده حرائق متعددة تمهيداً لازالتها.

وتفقد إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية يرافقه مجدي الوصيف رئيس الحى والنائب تامر الشهاوي عضو البرلمان عن المنطقة ماتم من اعمال فى هذا الصدد تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.