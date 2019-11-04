بالأسماء.. التشكيل الجديد لـ 4 دوائر إرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أصدر المستشار بدري عبدالفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارًا بإعادة تشكيل دوائر الإرهاب الأربعة التي صدر قرار سابق بإلغائها.

شمل القرار تشكيل الدائرة الثانية جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، وعضوية المستشارين محمد النجدي وأحمد عبدالحكم، على أن تختص الدائرة بنظر قضايا قسمي أطفيح والصف، وتتشكل الدائرة 26 جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبد الظاهر، على أن تختص الدائرة بنظر قضايا قسم التبين.

وجاء تشكيل الدائرة 27 جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبدالستار وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل السيوي، على أن تختص الدائرة بنظر قضايا قسم بدر زوجي.

وتشكيل الدائرة 9 جنايات الجيزة برئاسة المستشار خضر طلبه عبدالفضيل، وعضوية المستشارين عفيفي المنوفي وهشام عبدالباسط الشريف ومصطفى فوزي، وتشكيل الدائرة21 جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار عبد العزيز شاهين، وعضوية المستشارين مختار عنصيل سالم وخالد بيومي نصار وطاهر نبيل النحاس.