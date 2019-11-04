من أجل الميراث.. "فران" يهشم رأس جدته بمساعدة والده في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، القبض على مزارع اشترك مع نجله فى قتل حماته بمحافظة الفيوم؛ لحرمان أبنائه من ميراث والدتهم.

تلقى مركز إبشواى بلاغا بالعثور على جثة سيدة، تبلغ من العمر 72 سنة، بمسكنها في قرية قصر بياض، تبين أنها مقيمة بمفردها والجثة مسجاة على ظهرها بكامل ملابسها ووجود تهشم كامل بعظام الجمجمة من الجانب الأيسر.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى عن تحديد مرتكبى الواقعة وهما: حفيدها (فران 20 سنة)، ووالده (مزارع 54 سنة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، واعترفا بارتكابهما الواقعة بدافع الانتقام من المجنى عليها لحرمانها الأول وأشقائه من ميراثهم المستحق لهم عقب وفاة والدتهم "ابنة المجنى عليها"، إذ توجها إلى منزلها، ودلف الأول إلى الداخل، واعتدى عليها بسكين أعده مسبقاً محدثاً إصابتها بعدة طعنات، واستعان بسكين آخر وفأس صغيرة وهشم رأسها حتى أودى بحياتها، بينما تولى الثانى مراقبة الطريق، وأرشدا عن الأدوات المستخدمة.