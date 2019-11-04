الدفاع المدني العراقي: السيطرة على الحرائق في منطقة العلاوي وسط بغداد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

أعلنت قوات الدفاع المدني العراقية، السيطرة على الحرائق في المحال التجارية بمنطقة الصالحية ببغداد، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الاثنين، أن قوات حفظ النظام تمكنت من تفريق محتجين في منطقة الصالحية وسط بغداد.

وقال اللواء الركن عبد الكريم خلف "إن المجموعات التي هاجمت الصالحية توجهت الى وزارة العدل وتصدت لها قوات حفظ النظام وتمكنت من تفريقها".

وأضاف اللواء خلف أن "مجموعات عبرت جسر الأحرار واشعلت النيران في عمارة مطعم بعلبك بالكامل"، مبينا أن قوات حفظ النظام والدفاع المدني تقوم بتأمين المنطقة".

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وذكر شهود عيان أن العشرات من المتظاهرين تجمعوا في أحياء العلاوي والصالحية وسط بغداد بعد عبورهم جسر الأحرار وقامو بإحراق الإطارات بالقرب من مبنى وزارة العدل، وتصدت لهم القوات الأمنية بقوة.

وأوضح الشهود أن"المتظاهرين حالياً يتمركزون قرب مبان حكومية في محيط منطقة العلاوي بعد عبورهم جسر الأحرار وقامت القوات بتفريقهم باستخدام الغازات الميلة للدموع".

وبحسب الشهود، فإن جميع الطرق المؤدية إلى مبنى مجلس الوزراء في منطقة العلاوي تم إغلاقها من قبل قوات عسكرية، ولازالت القوات الأمنية تطارد المتظاهرين بالأزقة والشوارع، وسط أنباء عن وقوع إصابات.

ويواصل المتظاهرون العراقيون حراكهم الذي بدأ احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية ثم تطور للمطالبة باسقاط الحكومة وحل البرلمان.