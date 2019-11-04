بالصور.. حملة تموينية على مصنع التغذية المدرسية ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة بورسعيد، بالتنسيق مع مديريتي الصحة والتربية والتعليم، اليوم الإثنين، حملة على مصنع التغذية المدرسية التابع لمركز بحوث تكنولوجيا الأغذية بوزارة الزراعة، للوقوف على سلامة التغذية المقدمة لتلاميذ المدارس.

قال ناصر ثابت وكيل وزارة التموين ببورسعيد، في تصريحات صحفية، إن المشروع مسؤول عن توزيع الأغذية المدرسية على 115 مدرسة ابتدائي ورياض أطفال، والفصل الواحد، بطاقة 60 ألف قطعة بسكويت يوميًا، يقوم عليها 100 عامل، وأن صلاحية المنتج تبلغ 7 أيام من تاريخ الإنتاج.

أكد وكيل الوزارة أيضًا أن اللجنة اطلعت على المواد الأولية المستخدمة والمخزنة سواء بالمخازن أو بالثلاجات، ومدى صلاحيتها وجودتها، مرورًا بمباشرة خط الإنتاج والتأكد من نظافة أدوات العجين وطريقة التعبئة والتغليف والحفظ النهائي، وكذلك الكشف على الشهادات الصحية الخاصة بالعاملين. ​