اخبار العالم

حريق بسيارة نقل على الطريق الإقليمي في المنوفية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح:

اندلع حريق، اليوم الإثنين، بسيارة نقل بمقطورة على الطريق الإقليمي، دائرة مركز الباجور في محافظة المنوفية.

تلقى مدير الأمن اللواء محمد ناجي إخطارًا من مأمور مركز الباجور بالحادث، وانتقال قوات الحماية المدنية ورجال الإطفاء، حيث تمت السيطرة على النيران، وتبين أنه شب بكمية من عبوات الفاكهة الفارغة المحملة على السيارة.

وبسؤال "م.أ.ف.م - سائق السيارة" نفى الشبهة الجنائية، وأضاف أن الحريق نتج عن السخونية الزائدة في الإطارات اليمنى الخلفية الخاصة بالسيارة.

لم يسفر الحريق عن إصابات، وحرر بالواقعة المحضر اللازم، ورفعت آثار الحادث الذي لم يؤثر على حركة المرور.​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حريق بسيارة نقل على الطريق الإقليمي في المنوفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا