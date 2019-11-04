حريق بسيارة نقل على الطريق الإقليمي في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح:

اندلع حريق، اليوم الإثنين، بسيارة نقل بمقطورة على الطريق الإقليمي، دائرة مركز الباجور في محافظة المنوفية.

تلقى مدير الأمن اللواء محمد ناجي إخطارًا من مأمور مركز الباجور بالحادث، وانتقال قوات الحماية المدنية ورجال الإطفاء، حيث تمت السيطرة على النيران، وتبين أنه شب بكمية من عبوات الفاكهة الفارغة المحملة على السيارة.

وبسؤال "م.أ.ف.م - سائق السيارة" نفى الشبهة الجنائية، وأضاف أن الحريق نتج عن السخونية الزائدة في الإطارات اليمنى الخلفية الخاصة بالسيارة.

لم يسفر الحريق عن إصابات، وحرر بالواقعة المحضر اللازم، ورفعت آثار الحادث الذي لم يؤثر على حركة المرور.​