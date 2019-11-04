إخلاء عقارين متصدعين في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح:
أخلت مديرية أمن المنوفية، تحت إشراف اللواء محمد ناجي مدير الأمن، عقارين متصدعين في مدينة سرس الليان.
وقالت مديرية الأمن، في بيان اليوم الإثنين، إنها تلقت بلاغًا من مأمور قسم شرطة سرس الليان بحال المنزلين وما بهما من تصدعات، أحدهما مملوك لـ"أ.ف.م"، على مساحة ١٢٠ مترًا، والآخر على 72 مترًا مملوك لـ"ك.م.ز".
انتقلت قوة من مديرية أمن المنوفية لمعاينة المنزلين، وبفحصهما تبين وجود تصدعات بهما، وتم إخطار الوحدة المحلية، وإخلاءهما من قاطينهما.
وبسؤال مالكي العقارين، أكدا أن التصدعات نتيجة قدم بناء المنزلين، وحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.
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