الجيش اليمني يحبط تسلل ميليشيات الحوثي في الجوف

أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الاثنين، محاولات تسلل لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، باتجاه مواقع محررة في مديرية خب الشعف، بمحافظة الجوف.
وقال أركان حرب محور الجوف العميد صادق العكيمي، في تصريح لموقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إن مجموعات من الميليشيا المتمردة حاولت التسلل باتجاهمواقع في منطقتي الوجف، وقشعان، بمديرية خب والشعف.
وأكد العميد العكيمي أن قوات الجيش أحبطت كل محاولات الميليشيا الحوثي، وكبدتها خسائر في الأرواح والمعدات، لافتًا إلى أن أبطال الجيش يتمتعون بمعنويات عالية.
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