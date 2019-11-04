الجبير يبحث مع وفد مجلس الشيوخ الفرنسي دعم العلاقات الثنائية

بحث وزير الدولة للشئون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السعودي عادل الجبير، اليوم الاثنين، مع وفد من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها. وفد من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها. وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين تبادلا وجهات النظر في عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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