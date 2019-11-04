واشنطن تفرض عقوبات على 9 أشخاص وكيان مرتبطين بإيران

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على 9 أشخاص وكيان مرتبطين بإيران. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن واشنطن فرضت عقوبات على تسعة أشخاص وكيان واحد مرتبط بإيران، في الذكرى 40 Advertisements لاستيلاء إيران على السفارة الأمريكية في طهران. لاستيلاء إيران على السفارة الأمريكية في طهران. واستهدفت العقوبات مجتبي خامنئي نجل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي. وتم الإعلان عن العقوبات على موقع وزارة الخزانة الأمريكية.

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