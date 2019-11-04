غداً..وزير خارجية إثيوبيا يزور واشنطن للمشاركة فى مناقشات سد النهضة

يعتزم وزير الخارجية الإثيوبى جودو أندارجاشيو، زيارة واشنطن العاصمة، غدًا، لحضور قمة سد النهضة الإثيوبى بواشنطن، استجابة لدعوة وزير الخزانة الأمريكى ستيفن مونشين، والذى دعا أيضًا وزراء مصر والسودان لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبى.
وصرحت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية غودوأندارجاشو لوكالة الأنباء الاثيوبية، بأنه سيسافر إلى واشنطن هذا المساء، وأن هذه المشاركة تتيح الفرصة لاثيوبيا لشرح موقفها على الحدود الأمريكية.
وأشارت المتحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية، أتو هايل سيويت، إلى أن إثيوبيا والسودان ليس لهما منصبان منفصلان فى سد النهضة.
وعن سؤال حول رد إثيوبيا إذا طرحت مصر أسئلة فنية حول القضية فى واشنطن العاصمة، أجابت المتحدثة الرسمية قائلة: سوف يعلن للولايات المتحدة أن هناك منتدى رسمى يتم فيه النظر فى القضايا الفنية، والتى يتم النظر فيها فقط فى اجتماع اللجنة الفنية".
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