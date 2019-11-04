تغيب شهود البيت الأبيض عن الكونجرس بشأن التحقيق في عزل ترامب

رفض محامٍ للبيت الأبيض الإدلاء بشهادته، اليوم الاثنين، في التحقيق الهادف إلى عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في حين من المتوقع تغيّب ثلاثة شهود آخرين.

ورفض جون أيزنبرغ، نائب مستشار ترامب لشؤون الأمن القومي، استدعاء للمثول أمام لجان مجلس النواب الثلاث التي تجري التحقيق، في إشارة إلى رفض البيت الأبيض للتحقيق في الوقت الذي يضغط فيه الديمقراطيون لإجراء المرحلة العلنية من التحقيق.

وصرح ترامب، في وقت مبكر اليوم الاثنين، أنه يشعر بأنه "لا يوجد سبب" يدفع الشهود للإجابة على أسئلة المحققين، خصوصاً حول اتصاله مع نظيره الأوكراني فولودومير زيلينسكي الذي يعتبر محور التحقيق.

وكتب ترامب على تويتر "ما قلته في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني واضح تماما".

وأضاف "لا يوجد سبب لاستدعاء الشهود لتحليل كلماتي ومعانيها. هذه مجرد خدعة أخرى من خدع الديمقراطيين التي اضطررت للعيش معها منذ يوم انتخابي".

وتردد أن أيزنبرغ شارك في المكالمة بين ترامب وزيلينسكي في 25 يوليو الماضي.

اقرأ أيضا... مجلس النواب الأميركي يطلق رسمياً إجراءات عزل الرئيس ترامب

وذكرت مصادر صحفية أميركية، الشهر الماضي، أن أربعة من مسؤولي الأمن القومي على الأقل، أعربوا لإيزنبرغ عن مخاوفهم حيال تعامل ترامب مع أوكرانيا قبل مكالمته مع الرئيس الأوكراني وبعدها مباشرة.

ويسعى المحققون للوصول لعدد أكبر من المسؤولين المطلعين على جهود ترامب لممارسة ضغوط على أوكرانيا للتحقيق في أنشطة نائب الرئيس السابق جو بايدن، معارض ترامب السياسي ومنافسه المحتمل في انتخابات الرئاسة 2020.

وكان من المقرر أن يمثل روبرت بلير، مساعد الرئيس والمستشار الأول لرئيس الأركان بالإنابة، أمام المحققين صباحاً، لكنه لم يحضر.

ومن المقرر أن يمثل مايكل إيليس، المحامي المساعد الأول لترامب، وبراين ماكورماك المدير المساعد للميزانية في البيت الأبيض لشؤون الطاقة، أمام المحققين، لكن لا توجد مؤشرات إلى أنهما سيحضران.

وظهرت قضية ترامب إلى السطح عندما تم الإعلان عن شكوى من شخص مجهول الهوية يعمل في أجهزة الاستخبارات في سبتمبر بشأن تعامل الرئيس مع أوكرانيا.