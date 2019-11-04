أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين

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ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 4/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي. أخبار عاجلة الآن || الحكومة الأردنية تقدم استقالتها

استقال جميع وزراء الحكومة الأردنية، مساء اليوم الاثنين، وذلك بطلب من رئيس الوزراء الأردني، الدكتور عمر الرزاز، تمهيدا لإجراء تعديل وزاري. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || أمريكا تفرض عقوبات جديدة

صرحت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء اليوم الإثنين، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، فرضت عقوبات على تسعة أشخاص وكيان واحد مرتبطين بإيران. أخبار عالمية عاجلة اليوم || إغلاق جسر الأحرار وسط بغداد

أعلنت وسائل إعلام عراقية، مساء اليوم الإثنين، إغلاق جسر الأحرار وسط بغداد بالحواجز الإسمنتية، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها.

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