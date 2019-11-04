كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التيار الصدري يطالب باستقالة الحكومة العراقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب التيار الصدري في العراق، مساء اليوم اللإثنين، باستقالة الحكومة العراقية، ودعا إلى استجواب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في البرلمان.

طلب مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري في العراق، وزعيم كتلة "سائرون" في البرلمان، من رئيس كتلة "الفتح"، هادي العامري، التعاون من أجل سحب الثقة عن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال زعيم التيار الصدري، في بيان، "جوابا على كلام الأخ عادل عبد المهدي، كنت أظن أن مطالبتك بالانتخابات المبكرة فيها حفظ لكرامتك، أما إذا رفضت، فأنني أدعوا الأخ هادي العامري للتعاون من أجل سحب الثقة عنك فورا".

وأضاف الصدر "العمل فورا لتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها والاتفاق على إصلاحات جذرية، من ضمنها تغيير بنود الدستور لطرحها على التصويت".

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وختم الصدر بالقول "في حال عدم تصويت البرلمان فعلى الشعب أن يقول قولته ".