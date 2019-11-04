كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس السيادة السوداني يدعو المجتمع الدولي لتحقيق السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة في السودان، مساء اليوم الإثنين، دعوة إلى الدول الأفريقية والمجتمع الدولي بشكل عام؛ للعب دور فاعل لتحقيق السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى.

وأعلن مجلس السيادة السوداني، في بيان صحفي، أن الفريق أول البرهان أكد خلال لقاءه بالقصر الجمهوري في الخرطوم وزيرة الدفاع في أفريقيا الوسطى، ماري نويل كويارا، على "حرص السودان برعاية كل ما من شأنه تحقيق الاستقرار في أفريقيا الوسطى عبر تكامل الأدوار بين البلدين".

وتابع رئيس المجلس السيادي، "موقف السودان الثابت في التعاون والتنسيق مع دول الجوار والاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي لتشجيع أطراف الصراع بأفريقيا الوسطي على الالتفاف حول ما تم الاتفاق عليه، في فبراير 2019 بالخرطوم".

هذا وتقوم وزيرة دفاع أفريقيا الوسطى، ماري نويل كويارا، حالياً بزيارة للسودان.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع السودانية، في وقت سابق من اليوم، بأنه تم التوافق بين وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال الدين عمر، ونظيرته في أفريقيا الوسطى "على تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، ومراجعة الاتفاقيات المشتركة السابقة المتعلقة بتأمين الحدود بواسطة قوات مشتركة بين السودان وتشاد أفريقيا الوسطي".