كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أمريكا تفرض عقوبات جديدة على شخصيات وكيانات إيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء اليوم الإثنين، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، فرضت عقوبات على تسعة أشخاص وكيان واحد مرتبطين بإيران.

وقالت وزارة الخزانة، إن "الكيان الإيراني الذي خضع لعقوبات أمريكية جديدة هو رئاسة أركان الجيش الإيرانية".

هذا وتشمل العقوبات الأمريكية الجديدة، أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني، وإبراهيم رئيسي لدوره في قمع الثورة الخضراء وإعدام السجناء في إيران، وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، ومجتبى خامنئي "نجل المرشد الإيراني". Advertisements

ويأتي هذا القرار في الذكرى الأربعين لاحتلال السفارة الأمريكية في طهران.