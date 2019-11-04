كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هنية: الانتخابات الفلسطينية يجب أن تكون شاملة للوصول إلى المجلس الوطني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إنه تلقى ردًا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من خلال رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، بالموافقة على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع ناصر، الذي وصل إلى غزة، قال هنية: "يجب أن تكون الانتخابات شاملة، وسنبدأ بالانتخابات الرئاسية والتشريعية، للوصول إلى المجلس الوطني أو نتفق على آلية لإعادة بناء المجلس باعتباره حاجة وطنية داخل فلسطين وفي الشتات".

وأكد هنية على أن الحاجة إلى عقد اجتماع مع مختلف الفصائل الفلسطينية، من أجل لمناقشة جميع التفاصيل والخطوات الفعلية لإجراء الانتخابات، وعلى إجراء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وقال: إن "الفصائل الفلسطينية لن تقبل أقل من ذلك".

وأشارت تصريحاته إلى العقبات، التي تحول دون التوصل لإتفاق نهائي بشأن الانتخابات، وتريد فتح إجراء انتخابات لضمان انتهاء الانقسام بين الجانبين، على أساس أن كل من سيفوز سيتولى السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة، دون لقاءات بين الفصائل أو اتفاق مصالحة.

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ولكن حماس تريد أن تشمل الانتخابات منظمة التحرير الفلسطينية وتجري كجزء من إجماع عام.

وأوضح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن اللقاء مع ناصر كان بمثابة متابعة للمناقشات السابقة وتطرق إلى العديد من الإرشادات والتفاصيل، التي قدمتها الفصائل من أجل ضمان نجاح العملية الانتخابية.

وأعرب عن تقديره للمواقف الداعمة لـ "عدد من الدول الشقيقة والصديقة وجامعة الدول العربية"، واستعدادها لمراقبة الانتخابات لضمان نزاهتها والتغلب على أي عقبات ناشئة.