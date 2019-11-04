كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة اليونانية تعثر على 41 مهاجرا على قيد الحياة في شاحنة تبريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مسؤولون، اليوم الاثنين، على أن الشرطة اكتشفت 41 مهاجرًا محفوظًا في ظهر شاحنة مبردة على طريق سريع في اليونان.

وقال أحد المسؤولين، إن "المهاجرين ومعظمهم من الأفغان لم يصبوا"، مضيفًا أن "نظام التبريد لم يتم تشغيله".

وأوقفت الشرطة الشاحنة على طريق سريع بالقرب من مدينة كسانثي شمال اليونان لفحصها بانتظام، كما ألقوا القبض على السائق، من جورجيا، واقتادوه هو والمهاجرين إلى مركز شرطة قريب لتحديد هويته، وكانت الشاحنة تحتوي على رجال وفتيان.

وقال مصدر بالشرطة، لوكالة "فرانس برس"، إن "تحديد جنسيتهم سيتطلب يومين".

وفي قبرص، وصل أكثر من مائة مهاجر اليوم على متن قارب إلى ميناء لاتشي، خليج كريسوشوس، وقابلهم رجال الشرطة والمسؤولون، ومن المفهوم أن معظم المهاجرين، بمن فيهم النساء والأطفال كانوا من سوريا، ولكن لا يُعرف ما إذا كانوا أبحروا عبر البر الرئيسي التركي أو شمال قبرص، كما يأتي بعد اكتشاف 39 جثة في شاحنة مبردة في إسكس الشهر الماضي.