كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة اليونانية تعثر على 41 مهاجرا على قيد الحياة في شاحنة تبريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال أحد المسؤولين، إن "المهاجرين ومعظمهم من الأفغان لم يصبوا"، مضيفًا أن "نظام التبريد لم يتم تشغيله".
وأوقفت الشرطة الشاحنة على طريق سريع بالقرب من مدينة كسانثي شمال اليونان لفحصها بانتظام، كما ألقوا القبض على السائق، من جورجيا، واقتادوه هو والمهاجرين إلى مركز شرطة قريب لتحديد هويته، وكانت الشاحنة تحتوي على رجال وفتيان.
وقال مصدر بالشرطة، لوكالة "فرانس برس"، إن "تحديد جنسيتهم سيتطلب يومين".
وفي قبرص، وصل أكثر من مائة مهاجر اليوم على متن قارب إلى ميناء لاتشي، خليج كريسوشوس، وقابلهم رجال الشرطة والمسؤولون، ومن المفهوم أن معظم المهاجرين، بمن فيهم النساء والأطفال كانوا من سوريا، ولكن لا يُعرف ما إذا كانوا أبحروا عبر البر الرئيسي التركي أو شمال قبرص، كما يأتي بعد اكتشاف 39 جثة في شاحنة مبردة في إسكس الشهر الماضي.
كما تحث الشرطة رونان هيوز (40 عاما) وشقيقه كريستوفر (34 عاما)، الذين يقال عليهم، إن لهم صلات مع شركات النقل والشحن على الطرق، لتسليم أنفسهم.
الزوجان، من أرما في أيرلندا الشمالية، مطلوبان للاشتباه في ارتكابهما جرائم القتل غير المشروع والاتجار بالبشر.
كما قُبض على ثلاثة أشخاص آخرين، رجلان يبلغان من العمر 38 و46 عامًا، فضلًا عن امرأة تبلغ من العمر 38 عامًا، ثم أطلق سراحهما بكفالة.
كما يعتبر السفر عبر اليونان هو طريق منتظم للأشخاص المهربين، الذين يتقاضون ما يصل إلى 10000 جنيه إسترليني للرأس في ظهر شاحنة لطالبي اللجوء المحتملين.
والطريق مشهور بشكل خاص بين الأفغان، الذين غالبًا ما يكون لهم أفراد من العائلة والأصدقاء في المملكة المتحدة ويتحدثون الإنجليزية.
كما تعد العديد من الجزر الشرقية لليونان، وكلها قريبة من الساحل التركي، وكذلك الحدود البرية مع تركيا في الشمال الشرقي، نقاط دخول مفضلة للمهاجرين.
وأثار الوجود الكبير للمهاجرين على هذه الجزر - حوالي 35000 في المجموع - عداء أجزاء من السكان المحليين.
وتشكو السلطات المحلية من أن الجزر تتحول إلى أماكن لإغراق المهاجرين، في حين أن معالجة طلبات اللجوء بطيئة للغاية وطرد أولئك، الذين يعتبرون غير مؤهلين للحصول على اللجوء قليل للغاية، وعدت الحكومة بتسريع كلتا العمليتين.
وتزايد عدد المحاولات اليائسة من قبل المهاجرين للوصول إلى بريطانيا من أوروبا بشكل مطرد في الأشهر الأخيرة.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، استمر نقل المهاجرين من المخيمات المكتظة بالجزر إلى البر الرئيسي اليوناني، حيث قالت السلطات إن 415 وصلوا إلى ميناء إليوسيس غرب أثينا بعد ظهر السبت، ومن المتوقع وصول 380 آخرين ظهر يوم الأحد الماضي.
وكان المهاجرون يعيشون في جزيرة ليسبوس، في مخيم موريا، حيث لا يزال حوالي 15000 مهاجر يعيشون في مكان مخصص لثلاثة آلاف شخص، تم نقلهم بواسطة سفن تابعة للبحرية اليونانية تستخدم عادة لنقل الدبابات.
كما صرح مسؤول حكومي كبير طلب عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول للحديث عن جوانب معينة من سياسة الحكومة لوكالة "أسوشيتيد برس"، أن الحكومة تخطط لنقل 5000 مهاجر إلى البر الرئيسي على مدار 15 يومًا.
وقال المسؤول: إن "المهاجرين سيتم إسكانهم في الفنادق، حيث انتهى موسم الذروة السياحية، وبعض أجزاء البر الرئيسي، مثل شمال اليونان، سيتم إعفاؤها لأن هناك العديد من مخيمات المهاجرين، أو النقاط الساخنة، موجودة بالفعل".