إسبانيا تضع شروطها لانتقاء 16500 عاملة موسمية مغربية في حقول الفراولة والأولوية للمعاودات

قبيل انطلاق موسم انتقاء العاملات الموسميات المغربيات للعمل في حقول الأندلس الإسبانية لجني الفراولة، وضعت إسبانيا شروطها، لاستقبال 16500 عاملة موسمية مغربية، على طاولة المسؤولين المغاربة.

وقام وفد مغربي برئاسة الكاتب العام لوزارة الشغل والإدماج المهني بزيارة عمل لإقليم “ويلبا” الإسباني، نهاية الأسبوع الماضي، تضمن ممثلي وزارة الشغل والإدماج المهني، والمدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل، والكفاءات، وممثلين عن الوكالة، وكذا القنصل العام للمملكة المغربية في مدينة إشبيلية.

وفي هذا الصدد، عقد الوفد المغربي اجتماعا مع نظيره الإسباني بحضور المدير العام للهجرة في وزارة الشغل والهجرة والضمان الاجتماعي، وممثلي كتابة الدولة لشؤون الهجرة، ومكتب الشغل، والهجرة لدى تقسيمية مندوبية الحكومة في إقليم “ويلبا”، وكذا مستشار قطاع الشغل، والهجرة، والضمان الاجتماعي لدى سفارة المملكة الإسبانية في الرباط.

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وبخصوص عملية انتقاء العاملات المغربيات برسم الموسم الفلاحي 2019/2020، عبـر الجانب الإسباني عن رغبته الأولية في تشغيل ما يقارب 11.000 عاملة معاودة، بالإضافة إلى 5.500 عاملة لأول مرة، كما وعد بتوصل السلطات المغربية بتراخيص العمل، خلال شهر يناير ،2020 والالتحاق بمقرات العمل، في شهر مارس 2020، بالنسبة إلى العاملات المرشحات للهجرة لأول مرة، أما بالنسبة إلى العاملات المعاودات، فقد تم تحديد أوائل شهر دجنبر 2020 لتلقي التراخيص على أن تتم عملية المغادرة، ابتداء من شهر فبراير 2020.

وحدد الجانبان، دجنبر المقبل، موعدا لانتقاء العاملات الموسميات، المرشحات للهجرة لأول مرة، كما حددا أن يكون التوصل بتراخيص العمل، مطلع شهر يناير 2020، ومطلع دجنبر 2019 بالنسبة إلى العاملات المعاودات.

وتعهد الجانب الإسباني بمنح تراخيص العمل لمدة لا تقل عن ستة أشهر من أجل تمديد مدة العمل لدى المشغلين، معبرا عن عزمه دراسة إمكانية سفر العاملات عبر خط بحري مباشر يربط مدينة طنجة بمدينة “ويلبا”، ودراسة مشاريع جديدة، تتعلق بخلق إمكانيات للإدماج الاقتصادي للمستفيدات بعد عودتهن بتنسيق مع مكتب الوكالة الإسبانية للتعاون.