البطولة العربية لكرة السلة سيدات.. الجيش الملكي ينهزم أمام الفحيص الأردني

انهزم فريق الجيش الملكي لكرة السلة سيدات، اليوم الاثنين، أمام نادي الفحيص الأردني، بحصة 72_53، ضمن أولى جولات المجموعة الأولى للبطولة العربية، التي تستضيفها مدينة مكناس من 3 إلى 11 نونبر الجاري.
وتضم مجموعة الفريق العسكري، بالإضافة إلى نادي الفحيص، فريق الأمل الرياضي التونسي، ونادي المجمع الرياضي البترولي من الجزائر.
وكان الفريق التونسي قد استهل مباريات هذه المجموعة، أمس الأحد، بالفوز على المجمع البترولي بنتيجة 79_65، علما أن المواجهة الثانية للجيش الملكي ستكون، غدا الثلاثاء، ضد الفريق الجزائري، بينما يواجه الفحيص نادي الأمل.
يذكر أن المجموعة الثانية، التي يوجد فيها النادي المكناسي، منظم الدورة، تضم أندية الصفاقسي التونسي، ونصر حشين داي الجزائري، والشارقة الإماراتي، ثم نادي بيروت اللبناني.
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