الـPJD لأخنوش: الفلاحون الكبار يستفيدون من دعمكم ولو تورطوا في اختلاسات مالية

وجه فريق العدالة والتنمية اتهامات ثقيلة إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مساء اليوم الاثنين، في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، وأوضح عضو الفريق البرلماني، محمد بنجلون، في تعقيب على جواب الوزير عزيز أخنوش، أن الفلاحين الصغار يحرمون من الدعم، بينما يستفيد منه الكبار، مضيفا “أنقل إليكم معاناة أكثر من 70 تعاونية فلاحية في إقليم بنسليمان”.

وأضاف برلماني العدالة والتنمية: “إنهم فلاحون صغار يخوضون احتجاجات منذ سنة ونصف السنة، لعدم توصلهم بدعم الوزارة، بسبب مجموعة من التعقيدات، بينما يستفيد الفلاحون الكبار المحظوظون في نفس الإقليم”.

ويرى برلماني العدالة والتنمية أن الفلاحين الكبار “يستفيدون من الدعم بسلاسة كبيرة، حتى وإن تورطوا في اختلاسات المال العام، ونبحث لهم على المبررات، حتى وإن كانت واهية، لنمكنهم من الدعم”.

ورد أخنوش على اتهامات الفريق البرلماني لرئيس الحكومة، وقال: “القول إننا نعطي الدعم للفلاحين الكبار فقط، ونمنعه عن الصغار، هذا كلام خطير”.

وتابع أخنوش: “كل واحد شاد الصف وستصله النوبة، وأريد أن أعرف التعاونيات، التي تحتج في بنسليمان، لنراقب ما إن كان هناك خلل”.