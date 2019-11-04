مراكش .. توقيف شخص متلبس بحيازة وترويج المخدرات

ا تمكنت عناصر الدائرة الأمنية 14 بمراكش، مؤخرا، من توقيف شخص من ذوي السوابق العدلية العديدة في جنايات وجنح مختلفة، متلبس بحيازة وترويج المخدرات.

وأفاد مصدر أمني بأن عناصر هذه الدائرة تفاعلت بسرعة ونجاعة مع شكاية في مواجهة المشتبه فيه في شأن الضرب والجرح والاعتداء الجنسي ومحاولة هتك العرض بالإكراه.

وأكد أنه تم الانتقال على وجه السرعة إلى مسرح الجريمة بسيدي عباد وتوقيف المتهم، بعدما أكدت التحقيقات المنجزة في القضية تورطه في التهم المنسوبة إليه.

ومكنت هذه العملية أيضا من حجز كيس كبير الحجم يحتوي على كمية مهمة من سنابل الكيف وأوراق التبغ المهرب وكمية من مخدر الشيرا معدة للترويج.

وذكر أنه تم وضع المدعى عليه تحت تدبير الحراسة النظرية لتعميق البحث الجاري حول هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة إلى حين عرضه أمام العدالة.