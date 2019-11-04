تزنيت تستضيف النسخة الثالثة لكأس العالم “ساتوك” للأيتام لكرة القدم

تستضيف مدينة تيزنيت في الفترة ما بين 13 و 19 ابريل 2020 ، منافسات النسخة الثالثة لكأس العالم “ساتوك” للأيتام لكرة القدم الخماسية ، التي ستنظم تحت شعار ” المغرب أرض المحبة والسلام “.
وذكر بلاغ للمجلس الإقليمي لتيزنيت أن اجتماعات تشاوريا انعقد خلال عطلة نهاية الاسبوع الماضي لأجل هذه الغاية برآسة السيد حسن خليل عامل إقليم تيزنيت ، وحضره على الخصوص كل رئيس المجلس الاقليمي ، عبد الله غازي ، والشيخة شيخة حمد آل ثاني ، رئيسة “مؤسسة ساتوك الخيرية ” وعضو من المجلس الاداري للمؤسسة ، ورئيس المجلس الجماعي لتيزنيت، إبراهيم بوأغضن ، إلى جانب ثلة من نجوم الرياضة الوطنية المغربية أمثال عبد الرزاق خيري ، وعبد الفتاح وداني ، و خالد الأبيض ، وصلاح الدين بصير ، و عزيز بودربالة ، سفير مؤسسة ساتوك بالمغرب.
وفي كلمته الافتتاحية ، توجه عامل الاقليم بالشكر للشيخة شيخة حمد آل ثاني على اختيار مدينة تيزنيت لاحتضان هذه التظاهرة الرياضية الإنسانية العالمية ، مسجلا ما تزخر به المدينة من مميزات تاريخية وطبيعية وثقافية وغيرها ، مما يجعلها مؤهلة لاحتضان هذا الملتقى الرياضي العالمي.
ومن جهته ، أبرز السيد عبدالله غازي في كلمته أن احتضان تيزنيت لهذا الحدث الرياضي الكبير ينسجم مع انشغالات واهتمامات المجلس الإقليمي في شقها المرتبط بتأصيل العمل الانساني ، والنهوض بأوضاع الفئات الاجتماعية المحرومة ، مسجلا أن هذه التظاهرة تندرج ضمن وسائل التنشيط الاجتماعي والترابي للإقليم ، خاصة وأن تنظيمها سيتم في إطار شراكة عالمية ، وبحضور ومشاركة نجوم دوليين بصموا أسمائهم في سجلات العديد من البطولات الرياضية العالمية.
أما رئيس المجلس الجماعي لتيزنيت ، فنوه في كلمته بهذه المبادرة وباختيار تيزنيت لاحتضانها ، مبرزا أن القيم الفضلى والسلوكات الراقية التي تحملها هذه التظاهرة الرياضية تندرج ضمن المبادئ السامية المتجذرة في الدين الإسلامي الحنيف ، وفي ثقافتنا الوطنية الاصيلة. وتحدثت رئيسة مؤسسة ساتوك ، الشيخة شيخة حمد آل ثاني ، في كلمتها عن دواعي اختيار مدينة تيزنيت لاحتضان منافسات النسخة الثالثة لكأس العالم ساتوك للأيتام لكرة القدم الخماسية ، حيث نوهت باستعداد مختلف الفاعلين المحليين للانخراط في انجاح هذا الملتقى الرياضي العالمي ، كما أبرزت الآفاق المستقبلية للتعاون بين المؤسسة التي تشرف عليها ومختلف الفاعلين الترابيين بإقليم تيزنيت.
ومن أجل الشروع في تنزيل الإجراءات الفعلية الخاصة بتنظيم هذه التظاهرة الرياضية الدولية ، قام كل من رئيس المجلس الاقليمي لتيزنيت ، ورئيسة مؤسسة ساتوك الخيرية للأيتام بالتوقيع على مذكرة تفاهم تتعلق بتنظيم كأس العالم ساتوك في بحر شهر أبريل المقبل في مدينة تيزنيت ، إضافة إلى وضع إطار للتعاون الاستراتيجي والدائم بين الطرفين قصد تكثيف الجهود وتعزيزيها لفائدة النهوض بأوضاع الأطفال الأيتام.
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