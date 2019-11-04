مقتل شابين بإطلاق نار في النقب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عُثر على جثتي الشابين جلال شحدة أبو طه، ومحمد هشام أبو طه، مساء اليوم الإثنين، في العشرينيات من عمريهما، داخل سيارة في مدخل قرية تل السبع في النقب.

وأعلن الناطق باسم "نجمة داود الحمراء"، أنه في تمام الساعة 18:55، تلقى طاقم الإسعاف بلاغا عن إصابة ثلاثة شبّان في جريمة إطلاق نار، أدت إلى مقتل اثنين منهما على الفور، وإصابة الثالث.

وأوضح أن طواقم الإسعاف وصلت إلى المكان، وقد فارق الشابان حياتهما.

ووقعت مناوشات مع الشرطة في موقع الجريمة المزدوجة، تخللها تكسير سيارة إسعاف بالحجارة في تل السبع، ليقوم أحد عناصر الشرطة بإشهار سلاحه الناري.

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وبهذه الجريمة المزدوجة، يبلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ مطلع العام الحالي، 81 قتيلا.

وقُتل شابان نهاية الأسبوع الماضي، في جريمتي إطلاق نار أيضا، أولهما كان حسين محمد خوالد (47 عاما)، والذي أُصيب بعيارات نارية، على مدخل قريته إبطن، فجر يوم الجمعة. فيما قُتل الشاب فالح نادر دحلة من قرية طرعان، مساء الجمعة، بعد شجار عنيف شب بالمدينة.

تأتي الجريمة المزدوجة في حين أعلنت لجنة المتابعة عن نصبة خيمة اعتصام أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس احتجاجا على ازدياد العنف والجريمة في المجتمع العربي صباح أمس الأحد.

وتستمر المتابعة بخطوتها الاحتجاجية التي تضمنت إضراب عن الطعام، بينما تعتزم عقد جلسة في مجلس محلي جلجولية، يوم غد الثلاثاء، تجمع رؤساء سلطات محلية عربية ووفد عن اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية، بمدير عام وزارة الداخلية، وذلك للتباحث في سبل مكافحة العنف والجريمة بالمجتمع العربي وحوادث الاعتداء التي استهدفت بعض رؤساء السلطات المحلية العربية.