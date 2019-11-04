القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال المتحدث باسم حركة "ريغافيم" الاستيطانية، اليوم الإثنين، إن النيابة الإسرائيلية العامة قدمت طلبا لتأجيل المداولات في التماس الحركة ضد عدم تهجير وإخلاء قرية خان الأحمر حتى آذار/ مارس المقبل.
وجاء أن النيابة العامة قدمت إلى المحكمة العليا طلب رئيس الحكومة ووزير الأمن، بنيامين نتنياهو، يطالب بموجبه بتأجيل التماس الجمعية "ضد عدم إخلاء خان الأحمر" إلى آذار/ مارس عام 2020.
من جهتها تعارض الجمعية التأجيل، وقال المتحدث باسم الجمعية، أفراهام بنيامين، إن الحديث عن الالتماس السادس الذي يقدم إلى المحكمة العليا بشأن خان الأحمر.
وبحسبه، فإن الحكومة تعهدت بتهجير القرية، وأن "تأجيلا آخر بعد صدور القرار في أعقاب الالتماس الرابع يعتبر مسا بمكانة المحكمة وبمصالح دولة إسرائيل"، على حد قوله.
يشار إلى أن مخطط تهجير خان الأحمر يلقى معارضة دولية أيضا. كما أن مصادر أمنية إسرائيلية أكدت، في حزيران/ يونيو الماضي، أن الإدارة الأميركية طلبت من إسرائيل، تأجيل إخلاء وهدم قرية الخان الأحمر إلى ما بعد الإعلان عن تفاصيل "صفقة القرن".
كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو يطلب تأجيل المداولات في التماس بشأن خان الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.