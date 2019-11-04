نتنياهو يطلب تأجيل المداولات في التماس بشأن خان الأحمر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال المتحدث باسم حركة "ريغافيم" الاستيطانية، اليوم الإثنين، إن النيابة الإسرائيلية العامة قدمت طلبا لتأجيل المداولات في التماس الحركة ضد عدم تهجير وإخلاء قرية خان الأحمر حتى آذار/ مارس المقبل.

وجاء أن النيابة العامة قدمت إلى المحكمة العليا طلب رئيس الحكومة ووزير الأمن، بنيامين نتنياهو، يطالب بموجبه بتأجيل التماس الجمعية "ضد عدم إخلاء خان الأحمر" إلى آذار/ مارس عام 2020.

من جهتها تعارض الجمعية التأجيل، وقال المتحدث باسم الجمعية، أفراهام بنيامين، إن الحديث عن الالتماس السادس الذي يقدم إلى المحكمة العليا بشأن خان الأحمر.

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وبحسبه، فإن الحكومة تعهدت بتهجير القرية، وأن "تأجيلا آخر بعد صدور القرار في أعقاب الالتماس الرابع يعتبر مسا بمكانة المحكمة وبمصالح دولة إسرائيل"، على حد قوله.

يشار إلى أن مخطط تهجير خان الأحمر يلقى معارضة دولية أيضا. كما أن مصادر أمنية إسرائيلية أكدت، في حزيران/ يونيو الماضي، أن الإدارة الأميركية طلبت من إسرائيل، تأجيل إخلاء وهدم قرية الخان الأحمر إلى ما بعد الإعلان عن تفاصيل "صفقة القرن".