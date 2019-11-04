الفريديس: إصابة رضيعة خلال شجار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرّضت رضيعة تبلغ من العمر عامًا ونصف العام، لإصابة متوسّطة، إثر شجار نشب في بلدتها الفريديس، مساء اليوم، الإثنين.

وجاء في التّفاصيل أن الرضيعةَ وصلت إلى عيادة محلية في البلدة، حيث تلقّت العلاج، قبل أن تُنقَل لاستكمال تلقّي العلاج في مستشفى "هيلل يافه" بالخضيرة.

وأفاد الطاقم الطبيّ في العيادة، بأن الرضيعة أُصيبت في الجزء العلوي من جسدها، في منطقة الرأس.

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ولم تُعرَف خلفية الشجار بعد، كما لم يتّضح كيف تعرّضت الرضيعة للإصابة بالضبط.

ويُعاني المواطنون العرب في البلاد، من انعدام الأمن والأمان في ظل استشراء آفة العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في محاربة هاتين الظاهرتين.

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