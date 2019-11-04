القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرّضت رضيعة تبلغ من العمر عامًا ونصف العام، لإصابة متوسّطة، إثر شجار نشب في بلدتها الفريديس، مساء اليوم، الإثنين.
وجاء في التّفاصيل أن الرضيعةَ وصلت إلى عيادة محلية في البلدة، حيث تلقّت العلاج، قبل أن تُنقَل لاستكمال تلقّي العلاج في مستشفى "هيلل يافه" بالخضيرة.
وأفاد الطاقم الطبيّ في العيادة، بأن الرضيعة أُصيبت في الجزء العلوي من جسدها، في منطقة الرأس.
ولم تُعرَف خلفية الشجار بعد، كما لم يتّضح كيف تعرّضت الرضيعة للإصابة بالضبط.
ويُعاني المواطنون العرب في البلاد، من انعدام الأمن والأمان في ظل استشراء آفة العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في محاربة هاتين الظاهرتين.
اقرأ/ي أيضًا | مصرع عامل سقط عن ارتفاع في ورشة بناء قرب القدس
كانت هذه تفاصيل خبر الفريديس: إصابة رضيعة خلال شجار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.