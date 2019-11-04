الأردن: الرّزاز يطلب من وزرائه تقديم استقالاتهم  

القدس - بواسطة محمد عز العرب - طلب رئيس الحكومة الأردنيّة، عمر الرزاز، مساء اليوم الإثنين، من أعضاء فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم، تمهيدا لإجراء تعديل في الأيام المقبلة، على حكومته التي تشكّلت في حزيران/ يونيو 2018، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقال الرزّاز إن "التعديل يأتي استحقاقا لمتطلّبات المرحلة المقبلة"، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وتقدم رئيس الحكومة بالشكر إلى "جميع الوزراء على جهودهم المبذولة خلال المرحلة الماضية".

يُذكر أن نسبة الفقر المُطلَق (الغذائي وغير الغذائي)، قد بلغت في الأردن، 15.7 بالمئة، وفقا لآخر مسح نفذته الحكومة الأردنية، قبل نحو نصف عام.

ورجحت تقديرات غير رسمية أن نسبة الفقر المطلق، الذي يشمل الحالات التي تعيش بأقل من دولار واحد يوميا، بين غذاء وشراب ومعيشة، وكشف مسح حول دخل ونفقات الأسرة 2017 - 2018، الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة في وقت سابق، عن وجود مليون فقير من أصل 7.1 ملايين أردني، في المملكة التي يتجاوز عدد سكانها 10 ملايين نسمة.