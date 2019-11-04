مدير الدفاع المدني يعلن السيطرة على جميع الحرائق في العلاوي

اعلن مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان، الاثنين، عن السيطرة على جميع الحرائق في العلاوي وسط بغداد.

وقال بوهان في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم السيطرة على جميع الحرائق التي اندلعت داخل مطعم ومعمل وحرائق اطارات رغم صعوبة وصول الفرق في منطقة العلاوي، دون تسجيل اي اصابات اثناء عمليات الاخماد".

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وأضاف أن "هنالك مرابطة عدد من الفرق بالقرب من المنطقة المذكورة تحسبا من وقوع اي طارئ".

وكان العديد من المتظاهرين قد اقدموا، اليوم، على عبور جسر الأحرار وسط العاصمة بغداد، فيما سقط عدد من الشهداء والمصابين بين المتظاهرين.