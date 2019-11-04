أعلن عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، الاثنين، عن مقتل ثلاثة متظاهرين واصابة اكثر من ١٥٠ من المتظاهرين وأفراد الجيش نتيجة تظاهرات اليوم.
وكان العديد من المتظاهرين اقدموا، اليوم، على عبور جسر الأحرار وسط العاصمة بغداد، وتوجه آخرون الى منطقة العلاوي، فيما اطلقت القوات الأمنية قنابل الغازات المسلية للدموع لتفريقهم، ما ادى الى سقوط عدد من الشهداء والمصابين.
كانت هذه تفاصيل خبر عضو بمفوضية حقوق الانسان: ثلاثة قتلى و150 مصاباً بين المتظاهرين والجيش بتظاهرات اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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