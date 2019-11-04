عضو بمفوضية حقوق الانسان: ثلاثة قتلى و150 مصاباً بين المتظاهرين والجيش بتظاهرات اليوم

وقال البياتي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ثلاثة قتلى بين المتظاهرين وأكثر من ١٥٠ مصاب بين متظاهرين وأفراد الجيش نتيجة تظاهرات اليوم".

وكان العديد من المتظاهرين اقدموا، اليوم، على عبور جسر الأحرار وسط العاصمة بغداد، وتوجه آخرون الى منطقة العلاوي، فيما اطلقت القوات الأمنية قنابل الغازات المسلية للدموع لتفريقهم، ما ادى الى سقوط عدد من الشهداء والمصابين.