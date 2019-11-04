اغلاق جسر الاحرار وسط بغداد بالحواجز الكونكريتية

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بإغلاق جسر الاحرار وسط العاصمة بغداد بالحواجز الكونكريتية.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية أقدمت، اليوم، على إغلاق جسر الاحرار بالحواجز الكونكريتية وسط العاصمة بغداد".
وأضاف ان "الجسر خرج عن الخدمة بالكامل".
وكان العديد من المتظاهرين قد اقدموا، اليوم، على عبور جسر الأحرار وسط العاصمة بغداد، فيما سقط عدد من الشهداء والمصابين بين المتظاهرين.
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