امرأة عربية تسجل براءة اختراع في علاج السرطان

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منح مكتب براءات الاختراع الأميركي دكتورة أردنية براءة اختراع بمجال علاج السرطان عن طريق جزيئات النانو تكنولوجي.
ويمكن الاختراع من تطوير علاجات ذكية بالاعتماد على تقنية النانو تكنولوجي تعمل على توجيه إفراز المادة الفعالة لمعالجة الخلايا المصابة بدون إلحاق الضرر أو إيذاء الخلايا السليمة.
يتيح الاختراع الجديد لشركات تصنيع الأدوية ومراكز البحث تصنيح أدوية تقتل الخلايا السرطانية من دون إيذاء الخلايا السليمة في الجسم .
وتركز مساعدة جهودها حاليا على محاولة تطوير أدوية لعلاج أمراض أخرى مثل أمراض الأعصاب والزهايمر وأمراض التصلب اللويحي والباركنسون، وأعربت عن ثقتها بان براءة الاختراع التي سجلت باسمها سيكون لها إسهامات في خدمة الانسانية والتخفيف على اقتصادات الدول التي ترهقها فاتورة معالجة مرض السرطان، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.
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