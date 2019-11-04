امرأة عربية تسجل براءة اختراع في علاج السرطان

منح مكتب براءات الاختراع الأميركي دكتورة أردنية براءة اختراع بمجال علاج السرطان عن طريق جزيئات النانو تكنولوجي.

وقبل مكتب براءات الاختراع الأميركي تسجيل اختراع الباحثة الأردنية الدكتورة سلام المساعدة بمجال علاج السرطان عن طريق جزيئات النانو تكنولوجي، التي تعمل على العلاج الدقيق لخلايا السرطان من دون التأثير على الخلايا السليمة.



ويمكن الاختراع من تطوير علاجات ذكية بالاعتماد على تقنية النانو تكنولوجي تعمل على توجيه إفراز المادة الفعالة لمعالجة الخلايا المصابة بدون إلحاق الضرر أو إيذاء الخلايا السليمة.

يتيح الاختراع الجديد لشركات تصنيع الأدوية ومراكز البحث تصنيح أدوية تقتل الخلايا السرطانية من دون إيذاء الخلايا السليمة في الجسم .