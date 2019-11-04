العتبة العباسية تعلن مقتل أحد منتسبيها برصاص 'جهات أمنية غير منضبطة'

أعلنت العتبة العباسية، الاثنين، عن مقتل أحد منتسبيها إثر تعرّضه لرصاصات "غدرٍ طائشة من جهاتٍ أمنيّة غير منضبطة في منطقة الاسكان بكربلاء.
وطالبت العتبة، بحسب البيان، "الجهات الأمنيّة المختصّة بالكشف عن ملابسات استشهاده، واستشهاد الإخوة الذين سقطوا معه وقبله من المتظاهرين السلميّين، في عموم أنحاء العراق في الأسابيع الماضية".
وأصدرت مفوضية حقوق الانسان، اليوم الاثنين، بيانا بشأن احداث كربلاء امس، فيما دعت الى احالة عناصر الامن الذين قاموا بالرمي المباشر تجاه المتظاهرين للتحقيق، مشيرة الى أن تصادم جرى بين القوات الأمنية والمتظاهرين عند محاولتهم دخول القنصلية الإيرانية، ما ادى الى استشهاد (3) متظاهرين بالرصاص الحي وإصابة (12) من المتظاهرين والقوات الامنية.
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