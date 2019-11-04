الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 10 شخصيات وكيانات بينهم نجل خامنئي

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن واشنطن فرضت عقوبات على تسعة أشخاص وكيان واحد مرتبط بإيران، في الذكرى 40 لاستيلاء إيران على السفارة الأمريكية في طهران.

واستهدفت العقوبات، بحسب "روسيا اليوم"، "مجتبي خامنئي نجل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي".

