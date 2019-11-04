عقوبات أمريكية على إيران تشمل الجيش ونجل خامنئي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الإثنين، فرض عقوبات على 9 أشخاص وكيان واحد مرتبطين بإيران، في ظل مساعي واشنطن التصدي لطهران، ومنع وصول تمويلات مالية للتنظيمات الإرهابية.



وأكدت الخزانة الأمريكية أن العقوبات الجديدة تشمل هيئة الأركان العامة للجيش و(مجتبي خامنئي) نجل المرشد خامئني، وذلك في الذكرى الأربعين لاحتلال السفارة الأمريكية في طهران.

والشخصيات التي شملتها العقوبات هي: سيد مجتبى حسيني خامنئي نجل المرشد الأعلى، ومحمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة، وحسين دهقان وزير الدفاع السابق، ومحمد محمدي قلبايقاني رئيس مكتب المرشد الأعلى، وغلام علي حداد عادل رئيس البرلمان الإيراني السابق، ووحيد حقانيان قائد الحرس الخاص للمرشد الأعلى.



كما شملت أيضاً إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية، وغلام علي رشيد، نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد مقر خاتم الأنبياء المركزي، وعلي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى للشؤون السياسية الدولية.

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أما الكيان المستهدف بالعقوبات هو هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة تصل إلى 20 مليون دولار مقابل الحصول على معلومات تسهم في استعادة عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق روبرت ليفنسون، الذي اختفى في إيران عام 2007.



ومطلع الشهر الجاري، أكد ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأمريكي، أن الولايات المتحدة تعمل مع حلفاء لها لضمان إمدادات عالمية كافية من النفط، بعد أن منعت عقوبات أمريكية دولاً من شراء الخام الإيراني.



والجمعة الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قطاع الإنشاءات في إيران وعلى التجارة في 4 مواد تستخدم في برامجها العسكرية أو النووية أو الصاروخية.

وأوضح البيان أن تلك العقوبات ستمنح الولايات المتحدة قدرات إضافية، لمنع إيران من الحصول على مواد استراتيجية يسعى إليها الحرس الثوري الإيراني.