بريطانيا تخفض مستوى تهديد الإرهاب الداخلي

وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل- أ.ف.ب

قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، الإثنين، إن بلادها خفضت مستوى تهديد الإرهاب الداخلي إلى "الأساسي" بدلاً من "خطير".



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وأضافت باتيل، في بيان، أنه: "رغم تغير مستوى التهديد فإن الإرهاب لا يزال أحد المخاطر المباشرة والفورية لأمننا الوطني".

وأوضحت أن مستوى التهديد "الأساسي" يعني أن مستوى التهديد لا يزال عالياً وهناك احتمال كبير لوقوع هجوم دون إنذار.

ونهاية الشهر الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي (48 عاماً) لدى تفجيره سترة ناسفة كان يرتديها، بعدما حاصرته قوات أمريكية خاصة في نفق مغلق في قرية باريشا شمال غربي سوريا بالقرب من الحدود التركية.