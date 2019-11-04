- 1/2
- 2/2
رويترزالإثنين 2019/11/4 08:39 م بتوقيت أبوظبي
وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل- أ.ف.ب
قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، الإثنين، إن بلادها خفضت مستوى تهديد الإرهاب الداخلي إلى "الأساسي" بدلاً من "خطير".
وأضافت باتيل، في بيان، أنه: "رغم تغير مستوى التهديد فإن الإرهاب لا يزال أحد المخاطر المباشرة والفورية لأمننا الوطني".
وأوضحت أن مستوى التهديد "الأساسي" يعني أن مستوى التهديد لا يزال عالياً وهناك احتمال كبير لوقوع هجوم دون إنذار.
ونهاية الشهر الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي (48 عاماً) لدى تفجيره سترة ناسفة كان يرتديها، بعدما حاصرته قوات أمريكية خاصة في نفق مغلق في قرية باريشا شمال غربي سوريا بالقرب من الحدود التركية.
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تخفض مستوى تهديد الإرهاب الداخلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.