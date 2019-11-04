كاتب نمساوي يدعو لمقاطعة تركيا سياحيا

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العين الإخبارية - برلين- حسام حسنالإثنين 2019/11/4 08:33 م بتوقيت أبوظبي
سياسات أردوغان القمعية تعصف بالسياحة التركية
دعا الكاتب والسياسي النمساوي "هلموت براندشتيتر"، الإثنين، إلى مقاطعة تركيا سياحياً؛ احتجاجاً على سياسات نظام رجب طيب أردوغان الديكتاتوري.
وقال براندشتيتر، رئيس التحرير السابق لصحيفة كورير، والسياسي بالحزب الليبرالي: إن "كثيرين يفكرون من الآن في مكان يستمتعون فيه بإجازة الصيف، وأنا لن أذهب لتركيا، ويجب على أردوغان معرفة أن سياساته الديكتاتورية ترهب السياح".
وبدورها، قالت صحيفة "كورونة" إن براندشتيتر يدعو النمساويين لمقاطعة تركيا سياحياً، ولإرسال رسالة واضحة لأردوغان، مفادها بأن سياساته الديكتاتورية ستجعل السياح يقاطعون بلاده.
ولفتت الصحيفة إلى أن عدداً من النمساويين ألغوا بالفعل رحلتهم لتركيا، كتعبير عن الاستياء من سياسات أردوغان، وعدوانه على دول الجوار.
وأوضحت الصحيفة أن السلطات التركية اعتقلت قبل أسابيع سائحة نمساوية من أصل كردي، تدعى لاسين مولكي، خلال قضاء إجازتها في تركيا، وحتى الآن لم تعد للبلاد.
وقبل أيام، انتقدت منظمة العفو الدولية الاعتقالات الممنهجة لمنتقدي العدوان الأخير على سوريا، في تركيا، لافتة إلى أن الحملة تطال معارضين وصحفيين ومواطنين عاديين نشطين على شبكات التواصل الاجتماعي.
ووفق كورونة، يقضي آلاف النمساويين إجازة الصيف في تركيا سنوياً.
وفي التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأت أنقرة عدواناً عسكرياً على شمالي سوريا، ما أدى لنزوح أكثر من 100 ألف شخص، ومقتل العشرات من المدنيين.
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