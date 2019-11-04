رئيس الوزراء الأردني يطلب من حكومته تقديم استقالتها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طلب رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، اليوم الإثنين، من أعضاء حكومته تقديم استقالاتهم تمهيداً لإجراء تعديل وزاري على حكومته خلال الأيام المقبلة، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "بترا".



وأكد رئيس وزراء الأردن أن التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلبات المرحلة المقبلة، وتوجه بالشكر لجميع الوزراء على جهودهم المبذولة خلال المرحلة الماضية.