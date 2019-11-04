"سائرون" يطالب بانتخابات مبكرة "حقنا للدم" في العراق

طالب تحالف "سائرون" في العراق، الذي يقوده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الإثنين، بإجراء انتخابات مبكرة "حقناً للدم"، معلناً تقديم طلب لاستجواب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي في البرلمان، وجاهزية ملف الاستجواب.

وقال النائب عن التحالف، عباس العطافي، إن الجلسات المقبلة لمجلس النواب ستتضمـن استجواب أغلب وزراء التشكيلة الحكومية الحالية.

وأضاف: "تم جمع تواقيع نيابية وقدمت بشكل رسمي لرئاسة مجلس النواب، لاستجواب أكثر من وزير حول عدة ملفات، بعضها فساد وأخرى مخالفات قانونية، وإدارية في مفاصل وزاراتهم".

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وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام عراقية أن 30 شخصاً أصيبوا جراء استخدام قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بين جسر الأحرار وحي العلاوي في العاصمة بغداد.

وبحسب موقع السومرية العراقي، أعلن المتحدث باسم الجيش العراقي أن قوات الأمن فرقت مجموعة من المتظاهرين هاجمت منطقة الصالحية، وحاولت التوجه إلى وزارة العدل في بغداد.

تشهد بغداد مظاهرات حاشدة، حيث أعلنت وكالة رويترز مقتل 5 متظاهرين على الأقل، الإثنين، في العاصمة العراقية، برصاص قوات الأمن.

وذكرت رويترز أن تقريراً لها أظهر قوات الأمن تطلق النار على محتج فترديه قتيلاً، فيما قال مصور للوكالة إنه شاهد مقتل ما لا يقل عن 4 آخرين.