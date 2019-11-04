انت الان تتابع العثور على 41 مهاجرا أحياء في شاحنة تبريد في اليونان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

عُثر على 41 مهاجرا أحياء في شاحنة تبريد في شمال اليونان الاثنين، على ما أعلنت الشرطة التي أوقفت السائق.

وذكرت الشرطة أنّ غالبية المهاجرين، وهم من أصول إفريقية على ما يبدو، في حالة جيدة لكنّ سبعة منهم تلقوا إسعافات أوليّة في المستشفى.

وأفاد مصدر في الشرطة وكالة فرانس برس أنّ "الشاحنة كانت تنقل رجالا وصبيانا. سيستغرق تحديد هوياتهم عدة أيام".

وأوقفت الشرطة الشاحنة على طريق سريع بين مدينتي كوموتيني وكسانثي. وقد أوقفت سائقها وهو رجل من جورجيا.

وذكرت وسائل إعلام محليّة أنّ الشرطة تبحث عن رجل ثانٍ من تركيا على صلة بالواقعة.

Advertisements

ويأتي الحادث بعد العثور على 39 شخصا، يعتقد أنهم جميعا من الفيتناميين، متوفين في شاحنة تبريد في بريطانيا الشهر الفائت، ما يبرز مخاطر طرق الهجرة غير الشرعية إلى اوروبا حتى لاولئك الذين يتفادون الرحلة المحفوفة بالمخاطر عبر البحر.

وتسجل اليونان راهنا أعلى أرقام وصول لطالبي اللجوء منذ العام 2016، حين أدى اتفاق مثير للجدل بين الاتحاد الأوروبي وتركيا إلى وقف تدفق اللاجئين الذي بلغ مليون مهاجر.

ويصل عشرات المهاجرين يوميًا إلى مخيمات مكتظة في الجزر اليونانية التي تواجه تركيا حيث يعيش أكثر من 34 الف شخص، معظمهم في ظروف معيشية سيئة.

والاثنين، لقيت طفلة عراقية في عامها الثاني مصرعها بعد ما صدمتها سيارة في جزيرة كيوس، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية.