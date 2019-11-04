عاجل.. عقوبات أمريكية على إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الإثنين، فرض عقوبات على 9 أشخاص وكيان واحد مرتبطين بإيران، في ظل مساعي واشنطن التصدي لطهران، ومنع وصول تمويلات مالية للتنظيمات الإرهابية.



وأكدت الخزانة الأمريكية أن العقوبات الجديدة تشمل هيئة الأركان العامة للجيش و(مجتبي خامنئي) نجل المرشد خامئني، وذلك في الذكرى الأربعين لاحتلال السفارة الأمريكية في طهران.

وشملت العقوبات الجديدة المتعلقة بإيران، قائد مقر خاتم الأنبياء التابع لمليشيا الحرس الثوري ومستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية ورئيس السلطة القضائية ورئيس أركان الجيش.

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كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة تصل إلى 20 مليون دولار مقابل الحصول على معلومات تساهم في استعادة عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق روبرت ليفنسون الذي اختفى في إيران عام 2007

ومطلع الشهر الجاري، أكد ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأمريكي، أن الولايات المتحدة تعمل مع حلفاء لها لضمان إمدادات عالمية كافية من النفط، بعد أن منعت عقوبات أمريكية دولاً من شراء الخام الإيراني.

والجمعة الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قطاع الإنشاءات في إيران وعلى التجارة في 4 مواد تستخدم في برامجها العسكرية أو النووية أو الصاروخية.

وأوضح البيان أن تلك العقوبات ستمنح الولايات المتحدة قدرات إضافية، لمنع إيران من الحصول على مواد استراتيجية يسعى إليها الحرس الثوري الإيراني.